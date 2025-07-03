أحرم الاحتلال الإسرائيلي طلاب الثانوية العامة في الضفة الغربية من أداء امتحانات الشهادة العامة. وبحسب محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، فإن الاحتلال اعتقل اليوم (الخميس) 6 من طلاب الثانوية العامة في بلدة ديراستيا بالضفة الغربية وحرمهم من أداء الاختبارات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن طقاطقة قوله: «اعتقال قوات الاحتلال لستة طلاب من الثانوية العامة في بلدة ديراستيا، وحرمانهم من حقهم بالتعليم واستكمال امتحاناتهم، يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات اليومية للاحتلال، وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان»، موضحاً أن «التعليم ليس جريمة، وطلابنا ليسوا أهدافا مشروعة للاحتلال».

وأشار إلى أن المساس بحق الطلاب في التعلم لا يهدد مستقبلهم الفردي فحسب، بل يعد محاولة ممنهجة لضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومصادرة الأمل والطموح من جيل كامل، داعياً كافة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج عن الطلاب المعتقلين، وضمان حقهم في استكمال تعليمهم بحرية وأمان، بعيدا عن التهديد والملاحقة والانتهاك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن بالضفة الغربية اليوم واعتقلت عشرات الشبان، في حين أنشأ مستوطنون إسرائيليون سادس بؤرة استيطانية قرب مدينة أريحا التاريخية. وبحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت المساكن الشعبية شرق مدينة نابلس شمال الضفة، كما اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت نحو 7 شبان منها.

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى المدينة في طوباس، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري واتجهت إلى منطقة السوق القديمة وسط المدينة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيا بينهم 7 من طلبة الثانوية العامة في الضفة قبيل ساعات من موعد تقديمهم الامتحان المقرر صباح اليوم.