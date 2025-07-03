أعلن الأمن الداخلي في محافظة حلب السورية اليوم (الخميس) القبض على عبد الرحمن دحروج، أحد عناصر مليشيا الدفاع الوطني، على خلفية تورطه بانتهاكات موثقة بحق المدنيين السوريين خلال العمليات العسكرية، مؤكداً أن دحروج ظهر في مقطع مصور عام 2020 خلال مشاركته في عملية عسكرية على جبهات الشمال السوري المحرر.وأوضح الأمن الداخلي السوري أن دحروج قام بنبش قبور في إحدى القرى التي سيطرت عليها المليشيات، في مشهد أثار استنكاراً واسعاً حينها، مبيناً أنه جرى تحويل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات توقيفه أو طبيعة التهم التي ستوجه إليه رسمياً.وكانت الأجهزة الأمنية السورية قد ألقت القبض أمس على مدير المخابرات الجوية في اللاذقية وطرطوس التابع لنظام بشار الأسد، وذلك خلال محاولته الفرار خارج البلاد، بحسب وزارة الداخلية السورية، التي أوضحت في بيان أن العميد رامي منير إسماعيل مسؤول عن العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.وذكرت الوزارة في بيان أنّ قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على العميد رامي منير إسماعيل، الذي يعد أحد ضباط نظام الأسد وشغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مبينة أن عملية القبض على إسماعيل تمت بكمين خلال محاولته الفرار خارج البلاد.وتواصل الحكومة السورية اتخاذ إجراءات حازمة لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، المتورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، مبينة أنها تنفّذ عمليات دقيقة تستند إلى معلومات استخباراتية موثوقة، تستهدف عناصر متوارية في مناطق ريفية ومراكز حضرية.وذكرت الحكومة أنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم تتعلق بالقتل، وارتكاب المجازر، والتهريب، وتمويل المليشيات.