فيما تتواصل حرب المسيرات الروسية - الأوكرانية، أعلن مسؤول روسي اليوم (الخميس) مقتل نائب قائد البحرية الروسية في منطقة كورسك الحدودية ميخائيل جودكوف بهجوم أوكراني على كورسك، وفق وكالة تاس.

وذكرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية غير رسمية أن جودكوف قُتل مع 10 عسكريين آخرين في هجوم أوكراني على مركز قيادة في بلدة كورينيفو بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

وقال حاكم نطقة ليبيتسك الروسية إيغور ارتامونوف إن هناك قتيلا وجريحين في ضربات مسيّرات أوكرانية على المنطقة على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرقي موسكو، موضحاً أن شظايا مسيّرات سقطت على مبنى سكني خاص في منطقة ليبيتسك ما أدى إلى وفاة امرأة.

بدوره، قالت أجهزة الإسعاف الأوكرانية إن مبنى من تسعة طوابق تضرر إثر هجوم ما أدى إلى اندلاع حريق، موضحاً أنه تم إجلاء نحو 50 شخصا وأصيب أربعة أشخاص.

من جهة أخرى، رحب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بقرار أمريكا تعليق تسليم شحنات أسلحة لأوكرانيا تشمل ذخائر وأنظمة دفاع جوي، موضحاً أنه كلما قلت كمية الأسلحة التي تُسلّم إلى أوكرانيا، باتت نهاية العملية العسكرية الخاصة أقرب.

فيما قال مسؤول عسكري أوكراني إن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأمريكية، مضيفاً: نعتمد حاليا بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعبا علينا المواجهة من دون الذخائر الأمريكية.

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الأمريكي في كييف وأكدت خلال الاجتماع به الأهمية الحاسمة لمواصلة تسليم حزم الدعم الدفاعي المقررة مسبقا، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، محذرة من أن أي تأخير أو تقليص في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية سيشجع روسيا على مواصلة الحرب بدلا من السلام.

من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، من خطورة التهديدات الروسية لأراضي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكداً أن روسيا ربما تمتلك القدرة على تشكيل تهديد عسكري للحلف في غضون 5 سنوات.

وقال كروزيتوفي حديثه أمام أعضاء بالبرلمان حول نتائج قمة الحلف الأطلسي: «عبر أعضاء الحلف عن قلقهم إزاء التهديد الروسي المتزايد، ولا توجد أي مؤشرات على تحول الإنتاج الروسي للأغراض المدنية، حتى في حالة وقف إطلاق النار»، مضيفاً: «الدعم الروسي المحلي للحرب التي شنتها على أوكرانيا في 2022 لا يزال قائماً على ما يبدو».

وأشار إلى أن روسيا خسرت ما يربو على مليون جندي، منهم 200 ألف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مبيناً أن «روسيا نجحت في حشد 300 ألف جندي غيرهم خلال ستة أشهر».