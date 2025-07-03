فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن نافذة الفرصة لدرء المجاعة في غزة تغلق بسرعة، قتل 73 فلسطينيا اليوم (الخميس) في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع، بينهم 33 من منتظري المساعدات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال ارتكب 26 مجزرة خلال يومين راح ضحيتها أكثر من 300 قتيلاً ومئات الجرحى، مبينة أن القصف الإسرائيلي طال أنحاء مختلفة من القطاع ومنتظري المساعدات وخيام النازحين ومنازل لمواطنين وتجمعات لمدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت منازل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ودمرت غارتان إسرائيليتان مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بعد إنذار بإخلائها.

وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال قصف تجمعا للمواطنين على الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي القطاع، وأدى لمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، كما استهدفت غارات خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي، واندلعت النيران في عدد من الخيام والتهمتها بشكل كامل قبل السيطرة عليها.

في الوقت ذاته، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن نافذة الفرصة لدرء المجاعة في غزة تُغلق بسرعة، مشدداً على الحاجة الحاجة الماسة إلى الغذاء الطارئ للمدنيين.

وأوضح البرنامج العالمي أن عدم وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع سيُجبر آلاف العائلات الأخرى إلى حافة الهاوية.

بدورها، قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، مؤكدة أن مؤسسة غزة الإنسانية عبارة عن فخ موت مصمم لقتل أو تهجير السكان.

وأشارت إلى أن الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة، مطالبة بفرض حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل وتعليق كل الاتفاقيات التجارية معها.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت خلال لقائها مجموعة من الأسرى المفرج عنهم من غزة، إن ترمب يعمل جاهدا على إنهاء الحرب الوحشية في غزة وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، فيما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس أن ترمب كان واضحاً حينما شدد على ضرورة قبول المقترح المطروح بشأن وقف إطلاق النار في غزة وحذر من أن الوضع قد يزداد سوءا إن لم يتم قبوله.

بدورها، قالت حركة حماس إنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتقديم الإغاثة بشكل عاجل في قطاع غزة.