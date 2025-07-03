أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم (الخميس) مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 23 آخرين، فيما لا يزال 38 شخصا آخرين على الأقل في عداد المفقودين إثر غرق عبّارة كانت تقل 65 شخصاً في بحر هائج قبالة جزيرة بالي الليلة الماضية.وقال قائد شرطة بانيوانغي في شرق جاوة، راما سامتما بوترا، إن فرق الإنقاذ عثرت على 4 جثث وتم إنقاذ 23 شخصاً، كان العديد منهم فاقدون للوعي بعد أن جرفهم التيار لساعات وسط أمواج متلاطمة، مشيرا إلى أن 38 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.فيما قال واهيو سيتيابودي، منسق مركز البحث والإنقاذ في بانيووانجي، إن العبارة، «كيه إم بي تونا براتاما جابا»، غادرت ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية الساعة 10:56 مساء بالتوقيت المحلي (15:56 بتوقيت غرينتش) أمس (الأربعاء) وأرسلت إشارة استغاثة بعد أكثر من 20 دقيقة بقليل، مضيفا أنها كانت في طريقها إلى ميناء جيليمانوك في بالي.وأشار إلى أن العبارة تقل 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم، فضلا عن 82 مركبة، معظمها شاحنات كبيرة.في حين ذكرت وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا، ثاني كبرى مدن البلاد، في بيان أن العبارة غرقت بعد نحو نصف ساعة من مغادرتها ميناء كيتابانغ في جاوة الشرقية في رحلة تبلغ مسافتها 50 كيلومترا، مبينة أنها كانت تحمل 22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة.وأشارت السلطات إلى أن 9 قوارب، من بينها زورقا قَطْر وقاربان مطاطيان، في عمليات البحث منذ مساء أمس، رغم مواجهة أمواجٍ يبلغ ارتفاعها مترين وظروف الظلام الدامس.يذكر أن حوادث غرق العبارات شائعة في إندونيسيا، الأرخبيل الشاسع المؤلف من نحو 17 ألف جزيرة، وتُستخدم العبارات على نطاق واسع كوسيلة نقل، وغالباً ما تكون لوائح السلامة غير مُطبقة بصرامة.