أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم (الخميس)، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في وقت متأخر مساء أمس (الأربعاء) في مدينة شيكاغو.وأوضح خوليو جارسيا، الضابط في قسم شرطة شيكاغو، أن الشرطة سوف تصدر تحديثات إضافية لدى توفرها، فيما قال كريس كينج، المتحدث باسم جهاز الرعاية الصحية نورث ويسترن ميديسن، إن قسم الطوارئ يقيم حالات من أصيبوا في إطلاق النار لكنه لم يوضح عدد المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفى وحالاتهم الصحية.ولم تتوفر المزيد من التفاصيل عن إطلاق النار على الفور، بما في ذلك عدد من أصيبوا ومكان الحادث على وجه الدقة.وشهدت مدينة شيكاغو الأمريكية عددا من الحوادث طوال الأشهر الماضية وآخرها العثور على «رجل ميت» على جبل كانفيلد في ولاية آيداهو شمال غربي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعرض رجال إطفاء لكمين خلال مكافحتهم حريق.وحذرت الشرطة خلال منتصف الأسبوع الحالي السكان بضرورة إلزام مساكنهم خلال المواجهة بين قوات إنفاذ القانون وعدد غير محدد من المسلحين سيتم رفعه.