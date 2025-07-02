أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأربعاء)، رفضها قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أنه «غير مقبول».وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين: «سنستخدم كلمة غير مقبول، لوصف خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لديها فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار»، مضيفة: «على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل ودون أي تأخير».من جهته، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير القلق بالتأكيد.وقال دوجاريك للصحفيين: «لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد، الأمين العام أنطونيو غوتيريش كان ثابتاً في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر أمراً اليوم بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استهداف الولايات المتحدة أهم منشآتها النووية.ويأتي القرار عقب موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية، كما حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور.وكانت ألمانيا قد حذرت من تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة ذلك رسالة وإشارة كارثية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: من أجل حل دبلوماسي للملف النووي، من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف البرنامج النووي الإيراني.