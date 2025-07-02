ألقت الأجهزة الأمنية السورية اليوم (الأربعاء) القبض على مدير المخابرات الجوية في اللاذقية وطرطوس التابع لنظام بشار الأسد، وذلك خلال محاولته الفرار خارج البلاد، بحسب وزارة الداخلية السورية، التي أوضحت في بيان أن العميد رامي منير إسماعيل مسؤول عن العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على العميد رامي منير إسماعيل، الذي يعد أحد ضباط نظام الأسد وشغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مبينة أن عملية القبض على إسماعيل تمت بكمين خلال محاولته الفرار خارج البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن القبض على الضباط في نظام الأسد يأتي في سياق الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مبينة أنها كانت قد قبضت أمس (الثلاثاء) على العقيد الركن ثائر حسين أحد معاوني مدير سجن صيدنايا في طرطوس.

وأشارت إلى أن القبض على مدير سجن صيدنايا جاء بعد عملية أمنية نوعية ودقيقة، مبينة إن حسين كان مختبئاً في إحدى المناطق النائية بريف طرطوس.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أحالت جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتزايد تساقط ضباط نظام الأسد في أيدي الأجهزة الأمنية السورية في الآونة الأخيرة خصوصاً المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وذلك عقب القبض على العقيد زياد كوكش في محافظة إدلب والذي اتهمته وزارة الداخلية السورية بأنه يقف وراء قمع المتظاهرين.

من جهة أخرى، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، فجر اليوم واعتقلت ثلاثة مواطنين سوريين، وزعم الاحتلال بأنهم مرتبطون بإيران، بحسب تلفزيون سورية.