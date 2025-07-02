بعد ساعات من إقرار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع قانون أقره البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، حذرت ألمانيا اليوم (الأربعاء) من تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة ذلك رسالة وإشارة كارثية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: من أجل حل دبلوماسي للملف النووي، من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف البرنامج النووي الإيراني.وطالب ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ب«إعادة فرض جميع العقوبات على إيران»، مشدداً بالقول: «يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية».وكان التلفزيون الرسمي قد قال اليوم إن بزشكيان صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن التشريع يهدف إلى ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية لإيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، «وخصوصاً تخصيب اليورانيوم».وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران، ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك، فيما صادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتباراً من 13 يونيو وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، استهدفت إسرائيل منشآت عسكرية ونووية واغتالت علماء إيرانيين، بينما قامت واشنطن باستهداف ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.