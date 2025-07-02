بعد يوم من تهديه باعتقاله إذا عرقل عمليات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في حال انتخابه عمدة لمدينة نيويورك، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، مؤكداً أنه لن يسمح له بتدمير نيويورك.وقال ترمب في منشور على حسابه في «تروث سوشيال»: بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، لن أسمح لهذا المجنون الشيوعي بتدمير نيويورك، مضيفاً: «اطمئنوا أنا أمتلك كل المقومات وكل الأوراق، سأنقذ مدينة نيويورك، وسأجعلها مثيرة وعظيمة مرة أخرى، تماماً كما فعلت مع الولايات المتحدة العظيمة».وكان ترمب قد قال الثلاثاء: «سنضطر لاعتقال» ممداني إذا نفذ وعده بـ«وقف عمل عناصر الهجرة»، مضيفاً: «نحن لا نحتاج إلى شيوعي في هذا البلد، ولكن إذا أصبح لدينا واحد فسأراقبه بشكل شديد نيابة عن الأمة».بالمقابل، دان ممداني تهديدات ترمب، معتبراً أن تصريحات الرئيس الأمريكي ما هي إلا هجوم على الديمقراطية، ومحاولة لتخويفه.وكتب ممداني على منصة «إكس»: تهديدات ترمب ليست لأنني خالفت أي قانون، ولكن لأنني سأرفض السماح لوكالة الهجرة والجمارك بترويع مدينتنا، مضيفاً: تصريحاته ليست مجرد هجوم على ديمقراطيتنا، بل محاولة لإرسال رسالة إلى كل مواطن في نيويورك يرفض الاختباء في الظل: إذا تكلمت، فسيأتون إليك. وأشار إلى أنهم لن يقبلون هذا التخويف.وكان فوز ممداني، المسلم المولود في أوغندا الذي يصف نفسه بأنه «اشتراكي ديمقراطي»، على السياسي المخضرم أندرو كومو، مفاجأة بين الديمقراطيين، ووصف مجلس الانتخابات في مدينة نيويورك فوزه بمنصب رئيس البلدية مذهلاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مما يمهد الطريق أمامه ليكون مرشح الحزب لانتخابات رئاسة البلدية في نوفمبر القادم.وأظهرت نتائج الاقتراع أن ممداني حصل على 56% من الأصوات في الجولة الثالثة من التصويت، حيث يتطلب الفوز نيل أكثر من 50% من الأصوات، وكان ممداني عضواً غير معروف في مجلس ولاية نيويورك حين بدأ حملته.