أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليوم (الأربعاء) مخططاً تخريبياً حوثياً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة، وبحسب مصدر أمني في شرطة محافظة مأرب فإن الخلية كانت بصدد تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف النازحين.وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر الخلية وهم في حالة تلبّس وبحوزتهم أدلة تثبت صلتهم المباشرة بقيادات الحوثي في صنعاء، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات تلك العناصر المشتبه بها، مبيناً أن الخلية المضبوطة تنتمي إلى شبكة سرية تعمل لصالح الحوثي ضمن مخطط يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المحافظة.وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع عناصر الحوثي وخلاياها النائمة، وتحبط أي مخططات إرهابية بشكل استباقي، متوعداً بالضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.وشدد بالقول: «الأجهزة الأمنية ستتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة السكينة العامة للمجتمع»، مشيداً بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.ودعا المصدر الأمني إلى مواصلة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة أو عناصر مشبوهة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.وكانت الأجهزة الأمنية في أبريل الماضي قد ألقت القبض على عنصر حوثي كان يخطط لتنفيذ عملية تستهدف قيادياً في الجيش اليمني، ليتم بعدها القبض على خلية إرهابية كبيرة كان يعمل ضمنها لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية.