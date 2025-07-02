أعلنت حركة حماس أنها تدرس مقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفيما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو «سنطلق سراح جميع مختطفينا وسنستأصل حماس من جذورها»، أكد وزير الخارجية جدعون ساعر أن حرب غزة قد تنتهي غداً، إذا أطلقت حماس سراح الرهائن وألقت السلاح.

وقالت حركة حماس في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطار، وبدء جولة مفاوضات جادة.وأضافت أنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصل من مقترحات الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتقديم الإغاثة بشكل عاجل في قطاع غزة.في المقابل، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتحرير كل الأسرى في قطاع غزة، وبالقضاء على حركة حماس؛ وقال إنهما هدفان متلازمان، لا تعارض بينهما.وأضاف خلال اجتماع حزبي، أن حماس لن تبقى موجودة، سنقضي على هذا الأمر من جذوره ولن تبقى هناك حماس في غزة.ونقلت شبكة «سي بي أس» عن مصادر إسرائيلية قولها: إن حكومة نتنياهو تدعم مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة وليس اتفاقاً نهائياً لإنهاء الحرب.من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «هناك أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح الرهائن». وأضاف عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه إذا أتيحت فرصة لذلك فيجب عدم تفويتها.ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن النية هي التوصل إلى اتفاق لوقف القتال لمدة ستين يوماً، تجري خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن أي صيغة اتفاق تتناول إنهاء الحرب في غزة ستُرفق برسالة من الجانب الأمريكي تضمن لإسرائيل استئناف إطلاق النار إذا لم تُلبَّ مطالبها، المتعلقة بنزع سلاح حماس ونفي قادتها.بدوره، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وعده السابق بمنح نتنياهو شبكة أمان كاملة من أجل اتمام صفقة تبادل.ميدانياً، قُتل 67 فلسطينياً، اليوم بينهم مدير المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع مروان السلطان إثر استهداف منزله في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت مقتل 142 شخصاً وإصابة 487 آخرين، نتيجة القصف والاستهدافات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على مختلف مناطق القطاع.وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 57.012 قتيلاً، بالإضافة إلى 134.592 جريحاً، بحسب وزارة الصحة.وأفادت مصادر محلية بوقوع قتلى وجرحى في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة لمقتل 5 أشخاص جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في شارع الصناعة بمدينة غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء وخيم النازحين، وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة على مدينة جباليا شمالي القطاع.