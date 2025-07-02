في تطور لافت، جمد البيت الأبيض إرسال شحنة أسلحة جديدة بما في ذلك صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا، عازياً الخطوة المفاجئة إلى قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر.

وأعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان، اليوم (الأربعاء)، أنّ هذا القرار اتُّخذ لوضع مصالح أمريكا في المقام الأول، عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع «البنتاغون» للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم.

وبحسب موقع «بوليتيكو» ووسائل إعلام أمريكية أخرى، فإنّ امتناع أمريكا عن تسليم أسلحة إلى كييف يتعلق بصواريخ وقذائف الدفاع الجوي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا تكثيفاً للهجمات الجوية الروسية.

وأوضح أن القرار يأتي في أعقاب مخاوف عبّر عنها البنتاغون بشأن الاحتياطيات العسكرية الأمريكية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس دونالد ترمب، جزئياً على الأقلّ، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن.

وفي عهد بايدن، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف.

اللافت أن هذا التطور بعيد أيام من اجتماع عقد في لاهاي بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ميدانياً، قُتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف، الأربعاء، قرية في خاركيف، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا.

وأفاد الحاكم أوليغ سينيغوبوف بأنّ 5 طائرات مسيّرة أصابت مستودعات وحافلتين صغيرتين وأكواما من القش في مزرعة بقرية بوريفسكي، ممّا تسبّب باندلاع حريق صغير.

وقال في منشور على تطبيق «تليغرام»: للأسف، لقد قتل شخص وأصيب آخر بجروح، لافتاً إلى أن الحاكم أنّ 5 طائرات مسيّرة إضافية استهدفت مزرعة أخرى في قرية فولوسكا بالاكليا، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

وبحسب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف، طال القصف الروسي منطقة نوفوبافارسكي لكنّه لم يتسبّب بوقوع إصابات.

بالمقابل، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجوم على مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية، مؤكداً أنّ هذه المنشأة كانت تُستخدم لتزويد الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في العدوان المسلح على أوكرانيا بالوقود ومواد التشحيم.

وارتفع عدد الطائرات المسيّرة البعيدة المدى التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا بنسبة 36.8% على أساس شهري في يونيو، وفقاً لتحليل أجرته وكالة «فرانس برس».

وتُشكّل هذه الهجمات ضغطاً على الدفاعات الجوية وتُرهق السكان المدنيين، بينما لا تزال محادثات وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو في طريق مسدود.