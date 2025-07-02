أفصح خبراء أمميون أن رواندا «مارست القيادة والسيطرة» على متمردي حركة «23 مارس» (إم 23) خلال تقدمهم غير المسبوق في شرق الكونغو، ما أتاح لهم نفوذاً سياسياً ووصولاً إلى أراضٍ غنية بالمعادن.وحسب التقرير السري الذي حصلت عليه وسائل إعلام غربية، فإن رواندا قدمت تفاصيل تدريب لمقاتلي حركة إم23 وعتاداً عسكريّاً خصوصاً «أنظمة فائقة التقنية قادرة على تحييد الأصول الجوية»، لمنح المتمردين ميزة تكتيكية حاسمة على جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية المحاصر.من جانبها، نفت رواندا مساعدة الحركة، معتبرة أن قواتها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد جيش الكونغو ومليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بأعمال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، بما في ذلك جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.لكن التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة، أفاد بأن الدعم العسكري الرواندي لحركة إم23 لم يكن يستهدف بشكل أساسي السيطرة على التهديدات التي تشكلها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مؤكدة أن كيغالي كانت تركز بدلاً من ذلك على «غزو أراضٍ جديدة».وعززت رواندا بشكل كبير عدد قواتها في شرق الكونغو قبل تقدم متمردي حركة إم23، وفقاً للخبراء الذين قدّموا تقديراً متحفظاً يتحدث عن انتشار 6 آلاف جندي رواندي في منطقتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية بالكونغو.واتهم الخبراء رواند بارتكاب انتهاكات فاضحة وممنهجة لحظر التسليح، وقالوا إن ما يحتمل أنه هجوم صاروخي في يناير الماضي على ناقلة جنود مدرعة تقل قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، أودى بحياة جندي وأصاب أربعة آخرين، وبدا أنه أطلق من موقع عسكري رواندي.يذكر أنه في شهر مارس الماضي، توغلت حركة إم23 غربا حتى مدينة واكالي، وهي منطقة غنية بالمعادن، بما في ذلك القصدير، مما جعل المتمردين على بعد 400 كيلومتر من كيسنجاني، رابع أكبر مدن الكونغو.وانسحبت الحركة من واكالي في الشهر التالي، وهو قرار قال الخبراء إنه "اتخذ بناء على تعليمات مباشرة من حكومة رواندا، ما يؤكد مرة أخرى قيادة رواندا وسيطرتها على المتمردين.واعتبر الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الاثنين، أن اتفاق السلام الذي وقّعته بلاده مع رواندا لمحاولة إنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار.