أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء)، أن إدارته «ستضطر للنظر» في ترحيل إيلون ماسك، بعد أن أعاد الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، إشعال الخلاف بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق المدعوم من البيت الأبيض.

ونشر ماسك -الذي حصل على الجنسية الأمريكية في 2002- عدة منشورات على منصته «X»، تهاجم الجمهوريين بشأن مشروع القانون الذي يصفه ترمب بـ«الكبير الجميل»، بحجة أنه يضيف المزيد من الديون.

وكتب ماسك مساء (الإثنين): «من الواضح مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون، الذي يزيد سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار قياسية، أننا نعيش في بلد ذي حزب واحد»، في إشارة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ورد ترمب بمنشور على «تروث سوشال» صباح (الثلاثاء) قائلاً إن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» مستاء من إلغاء قانون المركبات الكهربائية (EV)، معتبراً أن إيلون سيتعين عليه إغلاق عمله والعودة إلى وطنه في جنوب أفريقيا.

وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عما إذا كان سيرحّل ماسك، قال ترمب: «سنضطر للنظر في ذلك».

وأضاف: «قد نُضطر لجعل DOGE تحقق مع إيلون»، في إشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية، التي كان ماسك قد رأسها سابقاً كموظف حكومي خاص.

وكان ماسك قد هدد (الإثنين) بتمويل المنافسين الأساسيين لأي جمهوري يصوّت على القانون، مضيفاً أنه سيقوم بذلك «حتى لو كان هذا آخر شيء أفعله على وجه هذه الأرض».