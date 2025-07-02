أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء)، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يوماً.

وأضاف في منشور على حسابه في منصة «تروث سوشال»: «ممثلون عني عقدوا اجتماعاً طويلاً وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة».

وأوضح أن إسرائيل «وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب».

وتابع: «سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي».

واختتم قائلاً: «آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل «حماس» بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً».

وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق أمس، بأن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة «خلال الأسبوع القادم».