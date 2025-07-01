‏كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الثلاثاء) جريمة جديدة ارتكبها الحوثيون في محافظة ريمة، مؤكدة أن عناصر حوثية بقيادة منتحل صفة محافظ ريمة فارس الحباري والمتحوث فارس روبع اقتحم منزل أحد معلمي القرآن الكريم في قرية البيضاء بمديرية السلفية صالح حنتوس بعد محاصرته وأعدمته داخل منزله وأصيبت زوجته بجروح خطيرة.وعبرت الشبكة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للجريمة البشعة التي ارتكبها الحوثيون بحق حنتوس الذي يعد أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في ريمة اليوم (الثلاثاء)، مشيرة إلى أن الحوثي سيطر على حملة لمهاجمة منزل الضحية وإطلاق النار بشكل عشوائي عليه مستخدمين قذائف آر بي جي، ما تسبب في خلق حالة من الخوف والهلع بين النساء والأطفال في المنطقة.وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم المسلح على منزل صالح حنتوس أسفر عن مقتله وإصابة زوجته بجراح خطيرة، وتم منع أبناء المنطقة من نقل الجريحة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن انتهاكات متصاعدة بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، امتداداً لمسلسل القتل المتجذر الذي يمارس الحوثي منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة.وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة صريحة لهذه الجرائم النكراء، داعية المجتمع الدولي بتحرك جاد لحماية المدنيين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية من الاستهدافات الحوثية الممنهجة.وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الجريمة الوحشية تجسد الوجه الحقيقي لجماعة الحوثي التي دأبت على ارتكاب جرائم التصفية والقتل خارج نطاق القانون بحق الأبرياء، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.