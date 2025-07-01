أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية المستشار حازم بدوي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء (الثلاثاء) في القاهرة.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المواعيد الإجرائية للعملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.

وفقًا للجدول الزمني، سيبدأ تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 10 يوليو، يعقبه نشر كشوف أسماء المترشحين ورموزهم يوم 11 يوليو في صحيفتي الأخبار والجمهورية.

وستتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة على ترشيحات المرشحين خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.

كما أوضح بدوي، أن القائمة النهائية للمترشحين ستُعلن يوم 18 يوليو، وهو اليوم الذي سيبدأ فيه فترة الدعاية الانتخابية، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 20 يوليو.

وستُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما ستُعقد في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، ستُجرى الانتخابات في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية يوم 4 سبتمبر.

وأكد المستشار حازم بدوي أهمية مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.

ودعا المرشحين إلى الالتزام بالقواعد والمواعيد المحددة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفعالية.

يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات لتجديد مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان المصري، والذي يلعب دورًا مهمًا في مراجعة التشريعات ودعم استقرار العملية السياسية في البلاد.