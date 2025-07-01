مثل مواطن يحمل الجنسيتين الروسية والبريطانية، يُدعى ميخائيل فلاسوف، أمام محكمة في لندن، اليوم (الثلاثاء)، بتهمة إرسال عملات مشفرة لميليشيات انفصالية موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، بهدف شراء أسلحة ومعدات عسكرية.

ويواجه فلاسوف، البالغ من العمر 53 عامًا، ثماني تهم تتعلق بخرق العقوبات البريطانية المفروضة على ما يُعرف بـ«جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين»، وهما كيانات انفصالية موالية لروسيا في أوكرانيا، بحسب وكالة «رويترز».

وخلال جلسة المحاكمة في محكمة وستمنستر للصلح، أعلن فلاسوف براءته من جميع التهم الثماني، التي تتعلق بتحويلات مالية بقيمة نحو 4000 جنيه إسترليني (5510 دولارات) عبر العملات المشفرة بين أبريل 2022 وأبريل 2023.

وأوضحت المدعية العامة أنجا هوماير، أن فلاسوف أرسل هذه الأموال إلى منظمات موالية لروسيا، والتي أعلنت على مواقعها الإلكترونية أن الأموال ستُستخدم لشراء طائرات بدون طيار، وذخائر، وأسلحة، وأزياء عسكرية لدعم الميليشيات في دونيتسك ولوهانسك.

وأضافت هوماير، هذه القضية تتعلق بشخص شارك عن قصد في أفعال يعلم أنها تخرق العقوبات، وتساهم في دعم الجهود الحربية للجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُتهم فيها شخص في بريطانيا بخرق العقوبات المفروضة على روسيا، التي بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 وتسيطر الآن على نحو 19% من أراضيها.

وتم الإفراج عن فلاسوف بكفالة على أن يمثل مجددًا أمام المحكمة في وقت لاحق هذا الشهر.

ووفقًا لسجلات شركات هاوس، فإن فلاسوف، وهو مواطن روسي الأصل، كان المدير الوحيد لشركة محدودة تم حلها في عام 2019، بينما أكد محاميه أنه حصل على الجنسية البريطانية في العام نفسه.