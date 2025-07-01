في واقعة طبية نادرة حدثت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تمكنت الفرق الطبية في أحد المستشفيات من إنقاذ حياة شاب يمني، من أبناء مدينة الحوطة بمحافظة لحج، بعد إجراء عملية جراحية معقدة لاستخراج 117 مسمارًا وإبرتي خياطة من معدته، التي تُعد واحدة من أغرب الحالات الطبية التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.



ووفقًا لمصادر طبية وتقارير إعلامية، تم نقل الشاب اليمني، ويدعى حسين، إلى أحد مستشفيات عدن في حالة حرجة، إذ كان يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، بما في ذلك التصوير بالأشعة، اكتشف الأطباء وجود أجسام معدنية غريبة داخل معدته، تضمنت 117 مسمارًا بطول حوالى 2 إنش، وإبرتي خياطة، إضافة إلى مسمار صغير يُستخدم عادةً في تكييفات الهواء.



وأشارت مصادر مقربة من المريض إلى أن خمسة مسامير أخرى لا تزال عالقة في جسمه، مما يتطلب متابعة طبية دقيقة، وهو ما جعل الفريق الطبي، الذي قاد العملية الجراحية، يواجه تحديات كبيرة نظرًا لطبيعة الحالة النادرة وعدد الأجسام الغريبة الموجودة.



ورغم الظروف الصعبة التي تعاني منها المستشفيات في عدن، بما في ذلك نقص المعدات والموارد بسبب الصراع المستمر في اليمن، نجح الأطباء في إتمام العملية بنجاح، مما أنقذ حياة الشاب ومنعه من مضاعفات خطيرة كانت قد تهدد حياته.



وتعاني عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، من تحديات صحية هائلة بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2015، نقص المعدات الطبية، انقطاع الكهرباء المتكرر، وتدهور البنية التحتية للمستشفيات جعلت تقديم الرعاية الصحية مهمة شاقة، ومع ذلك، يواصل الأطباء والفرق الطبية في المدينة تقديم خدماتهم تحت ظروف بالغة الصعوبة، مما يبرز تفانيهم في إنقاذ الأرواح.