في اتصال هاتفي اليوم (الثلاثاء) بحث وزيرا خارجية مصر وقطر الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالنمو المتصاعد في العلاقات بين القاهرة والدوحة، مشيرًا إلى الروابط والأواصر القوية التي تجمعهما وتحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل ودون عوائق.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وتناول الوزيران التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية. كما أكد الوزير المصري دعم بلاده لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.