تعرّض مطار كركوك شمالي العراق لهجوم صاروخي مساء أمس، أسفر عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للمطار، دون معرفة الجهة المسؤولة عن الاستهداف.

وسقطت ثلاثة صواريخ «كاتيوشا» على الأقل في محيط مطار كركوك، الذي يُعد بوابة إستراتيجية في محافظة كركوك، واستهدف القصف المنطقة الواقعة بين الجزءين العسكري والمدني من المطار، ما أدى إلى خروج المدرج عن الخدمة واندلاع حرائق في الموقع.

وسقط أحد الصواريخ على سطح منزل في حي العروبة القريب من المطار، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وحالة هلع بين السكان، في حين هرعت القوات الأمنية العراقية إلى موقعَي الهجوم – المطار وحي العروبة – لفرض طوق أمني والبدء بالتحقيق.

مصادر أمنية أكدت وقوع إصابتين في صفوف عناصر الأمن، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في حين أُفيد بأن أحد الصواريخ لم ينفجر وتم رصده من قبل الأهالي في حي العروبة.

وأكد شهود عيان أن سكان الحي سمعوا دوي انفجارات عنيفة، ما دفعهم إلى مغادرة منازلهم خوفاً من وقوع هجمات إضافية، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الجهة المنفذة للهجوم.