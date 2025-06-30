قُتل 24 فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال وأُصيب 30 في غارات إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة اليوم (الإثنين) بعد ساعات من مقتل 85 إثر غارة على مناطق عدة بالقطاع.وقالت مصادر طبية في مستشفيات غزة إن 85 فلسطينياً قُتلوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع اليوم شملت مدارس تؤوي نازحين ومراكز توزيع مساعدات وخيام إيواء، بينهم 62 بمدينة غزة وشمال القطاع، وبحسب مدير مجمع الشفاء الطبي فإن المستشفى استقبل 39 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط، كما استُشهد 6 فلسطينيين في غارتين من مسيّرات إسرائيلية على شارع الوحدة بمدينة غزة.واستقبل مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة 13 قتيلاً فلسطينياً وعشرات المصابين بعد قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما قال مصدر بمستشفى المعمداني إن 13 فلسطينياً استُشهدوا وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعاً لتوزيع المساعدات بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة ودُمر المخزن بالكامل.وأعلن مستشفى الشفاء استقبال جثامين 4 فلسطينيين وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال شن غارات على 5 مدارس تؤوي نازحين، 3 منها متجاورة في حي الزيتون بينهم مدرسة يافا في حي التفاح رغم تصنيفها كمركز إيواء «آمن» ما أدى إلى إصابات بين النازحين، كما استهدف مدرستَي الحرية والفلاح.وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ12، ما يعرض حياة عشرات المرضى لخطر الموت بشكل مباشر، مبيناً أن القوات الإسرائيلية استهدفت 256 مركز نزوح منذ بدء الحرب، تضم أكثر من 700 ألف نازح.واتهم المكتب الاحتلال بالتعمد في استهداف المراكز، موضحاً أنه خلال يونيو قصف أكثر من 11 مركزاً للنزوح، معظمها مدارس.وندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس وقتل أُسراً بكاملها رغم تصنيف المنطقة بأنها آمنة.