بعد الشعارات التي أطلقوها خلال مهرجان «غلاستونبري» في بريطانيا ضد إسرائيل، التي شملت تحريض الحضور على ترديد هتافات تدعو بالموت للكيان الصهيوني، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الاثنين) تأشيرات أعضاء فرقة «بوب فايلان»، ومنعتهم من دخول الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان: «الأجانب الذين يُمجّدون العنف والكراهية ليسوا موضع ترحيب في بلدنا». جاء ذلك بالتزامن مع فتح الشرطة البريطانية تحقيقاً جنائياً في عرضي فرقة الراب الأيرلندية «نيكاب» وفرقة «بوب فايلان» في مهرجان «غلاستونبري» الموسيقي مطلع هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة في بيان إنها تحقق مع كلتا الفرقتين بسبب حوادث تتعلق بالنظام العام. جاء ذلك في الوقت الذي عبرت فيه هيئة الإذاعة البريطانية عن أسفها لعدم وقف البث المباشر لعرض فرقة موسيقى البانك راب «بوب فايلان» في مهرجان «غلاستونبري» جنوب غربي بريطانيا، بعد أن قاد أحد أعضاء الفرقة ما وصفته هيئة البث بـ«هتافات معادية لجيش الاحتلال الإسرائيلي».

وأُقيم العرض السبت وتخللته هتافات على المسرح تقول: «الموت، الموت للجيش الإسرائيلي»، و«من النهر إلى البحر، فلسطين يجب أن تكون وستكون، إن شاء الله، حرة».

وندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بقرار هيئة الإذاعة البريطانية لعدم وقف البث المباشر للعرض، وعبّرت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) أيضاً عن الاستياء من القرار.

وأصدرت «بي بي سي»، التي تبث فعاليات المهرجان، تحذيراً على الشاشة أثناء بث الحفل عبر الإنترنت، لكنها قالت أمس (الأحد) إنه كان يتعين عليها القيام بالمزيد، معتبرة تلك الشعارات غير مقبولة تماماً، ولا مكان لها على أثيرها.

وأشارت الهيئة إلى أن «الفريق كان يتعامل مع بث حي، لكن بالنظر للأمر مرة أخرى كان علينا أن نوقف البث خلال العرض، نأسف أن هذا لم يحدث».

وكتب المغني الرئيسي للفرقة المكونة من شخصين، الذي يطلق على نفسه اسم «بوبي فايلان» على إنستغرام: «قلت ما قلت»، مضيفاً أنه تلقى العديد من رسائل الدعم والكراهية.

وعبرت الفرقة كثيراً عن دعمها الصريح للفلسطينيين، وتتناول أغانيها مجموعة من القضايا، بما في ذلك العنصرية والانقسام الطبقي.