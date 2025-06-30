أعلنت وزارة الخارجية طرح 20 وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين.

وكشفت الوزارة أن التقديم يبدأ غداً (الثلاثاء) وينتهي بنهاية يوم الإثنين الموافق 14 يوليو عن طريق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

وأشارت وزارة الخارجية عبر حسابها على «x» إلى أن شروط شغل الشواغر الوظيفية هي: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس، ويمتلك الخبرة العملية الكافية، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق ولائقاً صحياً.

وبينت الوزارة أن المزايا المالية لشغل هذه الوظائف هي: تأمين طبي، بدل سكن، بدل نقل، بدل تعليم الأبناء.