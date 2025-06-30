فيما ينتظر عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران، كشف مسؤولٌ إيراني رفيع شرطا جديدا للعودةِ إلى المباحثات النووية مع الإدارةِ الأمريكية. وأفصح نائبُ وزيرِ الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، عن استعدادَ طهران للمفاوضات مع واشنطن، شريطةَ استبعاد فكرةَ تنفيذِ أية ضربةٍ أخرى على إيران.وأعلن في مقابلةٍ مع «بي بي سي» البريطانية، أن إدارة ترمب أبلغت إيران عبر وسطاء أنها تريد العودة إلى المفاوضات، لكنها لم توضح موقفها بشأن المسألة المهمة للغاية المتعلقة بتنفيذ هجمات أخرى أثناء إجراء المحادثات.وأكد روانجي أن إيران ستُصر على موقفها حول تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، رافضاً الاتهامات بتحرك بلاده سراً لصناعة قنبلة نووية.واعتبر نائب وزير الخارجية أن طهران حُرمت من الوصول إلى المواد النووية اللازمة لبرنامجها البحثي، وبالتالي فهي بحاجة إلى الاعتماد على نفسها، لافتا إلى أنه يمكن مناقشة مستوى ذلك، ويمكن مناقشة قدرات طهران.من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، التأكيد على أنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها أي شيء. وكان ترمب ألمح، أمس (الأحد)، إلى إمكانية رفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية. وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها مرهقة جداً.وأكد أن إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية الأخيرة. واعتبر أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران.ونفى ترمب ما ورد في تقارير إعلامية أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران للحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة.