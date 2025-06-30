حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن الحرب والاحتلال يغذيان دوامة الكراهية والعنف، ويفتحان أبوابًا للانتقام والمقاومة، ولا يُنتجان سلامًا.وشدد السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، اليوم (الإثنين)، على ضرورة وقف العنف والقتل والكراهية والاحتلال والتهجير والتشريد. وأكد أن السلام، وإن بدا صعب المنال، فإنه ليس مستحيلاً، فقد كان دومًا خيار الحكماء.ودعا الرئيس المصري إلى الاستلهام من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، مؤكدًا أن السلام يمكن أن يتحقق إذا خلصت النوايا.وأضاف بأن المنطقة بأسرها تئن اليوم تحت وطأة الحروب، في غزة والسودان وليبيا وسورية واليمن والصومال، داعيا أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكام إلى صوت الحكمة والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار. وجدد السيسي التأكيد على أن مصر الداعمة دائمًا للسلام، تؤمن بأن السلام لا يُولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، وإنما السلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. وشدد على أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.واعتبر الرئيس السيسي أن قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعي أبناء الشعب وتماسك صفوفهم ورفضهم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية.وقال «نعم الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة، لكننا لا ننحي ولن نحيد عن طموحاتنا في وطن كريم». وأضاف مخاطبا الشعب المصري «أشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة، خصوصا في ظل الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا».