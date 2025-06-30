للمرة الأولى، كشف الحرس الثوري الإيراني هوية مرافق قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، مؤكدا أن حسن أبو الفضل حسن المعروف باسم «الحاج يونس»، قتل في الحرب مع إسرائيل.ونقلت قناة «صابرين نيوز»، المحسوبة على جهاز الدعاية والإعلام التابع لفيلق القدس، أن الحاج يونس قتل في غارة جوية إسرائيلية نفذت قبل 11 يوماً، من دون أية تفاصيل أخرى عن مكان أو ظروف مقتله.وتحدثت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن دور حسن أبو الفضل البارز في قيادة العمليات العسكرية لقوات فيلق القدس الإيراني في سورية.ولفتت الوكالة إلى ما قالت إنه دور بارز لعبه أبو الفضل في قيادة العمليات العسكرية لقوات فيلق القدس في سورية، ووصفت حضوره الميداني بأنه كان محورياً ومؤثراً.وأكدت وجود علاقات وثيقة تربطه مع القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.وكان الجيش الإيراني، أعلن يوم الجمعة الماضي، مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة «مهر» للأنباء، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بالإعلان عن يوم حداد وطني، السبت الذي تلاه.وشنت إسرائيل صباح يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، هجوما على إيران، أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.وفي صباح يوم 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على المنشآت النووية الثلاث وهي فوردو ونطنز وأصفهان.وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، استهدفت إسرائيل وقتلت أكثر من 20 مسؤولا عسكريا رفيع المستوى، بعضهم قُتلوا داخل منازلهم.