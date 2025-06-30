قُتل شخصان في إطلاق نار على رجال إطفاء أثناء إخماد حريق بولاية أيداهو الأمريكية.

وقال حاكم أيداهو براد ليتل، إن عدداً من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال الولاية، داعياً السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقال ليتل في منشور على منصة «إكس»: «هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان أيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد».

وأضاف: «الوضع لا يزال يتطور، يرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم».

وأفادت تقارير إخبارية محلية، نقلاً عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص.

وأكد قائد شرطة أيداهو مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيهاً للمواطنين في المناطق المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة «إيه بي سي»، إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تعرضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة.

وأضاف هوارد أن المسؤولين يحققون في ما إذا كان الحريق مدبراً.