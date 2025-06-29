أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأحد) عن نزع 1493 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً في تغريدات عبر حسابه في «إكس» أن هذه الإحصائية ترفع إجمالي ما تم نزعه منذ بداية الشهر الجاري يونيو حتى الـ27 منه إلى 5192 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة كانت مهددة للمدنيين في اليمن.

وكتب المشروع: نزع «مسام» الأسبوع الماضي 1448 ذخيرة غير منفجرة و27 لغماً مضاداً للدبابات، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية الشهر على النحو التالي 4986 ذخيرة غير منفجرة، 178 لغماً مضاداً للدبابات، وتعد هذه أكبر إحصائية شهرية خلال 2025.

وأشار المشروع إلى أن فرقه تمكنت منذ انطلاقته في يونيو 2018 من تطهير 67971272 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، مبيناً انه نزع منذ انطلاقته وحتى الآن (502,736) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وكان مشروع «مسام» قد نفذ الخميس الماضي عملية نوعية لإتلاف كمية كبيرة من مخلفات الحرب غير المنفجرة، في منطقة وادي دوفس بمديرية زنجبار بمحافظة أبين جنوب اليمن، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المدنيين.

وأعلن فريق المهمات الخاصة الأول تنفيذ العملية التي أسفرت عن إتلاف 4620 قطعة من الذخائر ومخلفات الحرب في منطقة آمنة، بعيدة عن التجمعات السكنية والمناطق الزراعية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.

ويواصل مشروع «مسام» تنفيذ مهماته الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية التي تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب، في سبيل تطهير الأراضي وضمان عودة الحياة بأمان إلى المجتمعات المحلية، فضلاً عن المهمات التوعوية بمخاطر الألغام وضرورة الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة التي قد تسبب في خسائر كبيرة في أوساط الشعب اليمني خصوصاً الأطفال الذين لا يفقهون طبيعة المواد والألغام المموهة التي دائماً ما يتم تعمد تركها قرب القرى والمدارس والمزارع وفي الشوارع من قبل العصابات الإرهابية.