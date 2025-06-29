نفى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم (الأحد)، توجيه أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها رافائيل غروسي، عقب دعوة أطلقتها صحيفة إيرانية طالبت فيها بإعدام غروسي واتهمته بأنه «الجاسوس».وقال إيرواني، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية: «ليس هناك أي تهديد» للمدير العام أو المفتشين، موضحاً أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران في ظروف آمنة «لكنهم لا يستطيعون حالياً دخول منشآتنا».واستبعد السفير الإيراني العودة للمفاوضات في الوقت الراهن قائلاً: «نحن مستعدون للتفاوض مع أمريكا، لكن الظروف غير مناسبة»، مضيفاً: «إذا أراد الأمريكيون فرض شروطهم علينا، فإن التفاوض معهم سيكون مستحيلاً».وأشار إلى أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال. جاء ذلك بعد ساعات من حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى «فوكس نيوز» قال فيه إن بلاده سترفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.وأوضح ترمب أن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها «مرهقة جداً»، مشيراً إلى أنها لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية.واعتبر ترمب أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، مشيراً إلى أن طهران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي، واصفاً «التخصيب» بأنه كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران.