أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم (الأحد) عن استعداد بلاده لتعاون كامل مع مجلس التعاون الخليجي من خلال فتح فصل جديد في العلاقات مع الجيران في منطقة الخليج.ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن بزشكيان قوله إن سياسة الجوار وتطوير العلاقات مع دول المنطقة يشكلان إستراتيجية أساسية لإيران، وإن حكومة بلاده تبدي اهتماماً خاصاً بدفع هذه السياسة قدماً.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قد أكد التزام طهران بسياسة حسن الجوار وتعزيز العلاقات الشاملة مع جميع الجيران، ولاسيما دول الخليج، مؤكداً لنظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي (الثلاثاء)، أن العلاقات بين إيران ودول الخليج، علاقات ودية.ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن عراقجي قوله إن الهجمات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران تشكل تهديداً غير مسبوق للسلام والاستقرار في المنطقة، مضيفاً: التقارب والتعاون بين دول المنطقة أمر ضروري لتعزيز الأمن والاستقرار.من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الضربات الصاروخية التي وجهتها بلاده إلى قاعدة «العديد» جاءت تنفيذاً لحق الدفاع المشروع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على العدوان العسكري الأمريكي، مشيراً إلى أن إيران ملتزمة بمبدأ حسن الجوار، وعدم التصعيد مع الدول المجاورة في المنطقة.ولفت إلى أن طهران كانت قد أطلقت نحو 14 صاروخاً نحو القاعدة الجوية الأمريكية الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مسيّرات نحو قواعد أمريكية في العراق، رداً على قصف الولايات المتحدة يوم 23 يونيو الجاري، منشآتها النووية «فوردو ونطنز وأصفهان».