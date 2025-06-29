في هجوم جديد على زهران ممداني الاشتراكي الذي فاز الأسبوع الماضي ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد) بحرمانه من الحصول على أي أموال فيدرالية.وعند سؤاله عن فوز ممداني قال ترمب خلال مقابلة على «فوكس نيوز»: «إنه شيوعي، أعتقد أن ذلك أمر سيئ لنيويورك»، مضيفاً: «لا أعلم ما إذا كان سيفوز.. من غير المعقول أن يحدث ذلك، لكنه شيوعي، وشيوعي خالص، أعتقد أنه يعترف بذلك، لكن لا يمكنني تصوّر الأمر».وطالب ترمب ممداني أن يفعل «الشيء الصحيح إذا فاز فعلاً». جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل ووصفه بـ«الشيوعي المجنون».واعتبر ترمب في تدوينات على منصته «ثروث سوشيال» الأربعاء: أن الديمقراطيين تجاوزوا الخط الأحمر بترشيح ممداني لخوض الانتخابات على منصب عمدة مدينة نيويورك، مشدداً بالقول: «زهران ممداني الشيوعي المجنون فاز للتو بنسبة 100% في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وهو في طريقه ليصبح عمدة المدينة»، مضيفاً: «لقد شهدنا وجود يساريين متطرفين من قبل، لكن الأمر بدأ يصبح سخيفاً بعض الشيء».وهاجم ترمب ممداني بالقول: «مظهره سيئ للغاية، صوته مزعج، ليس ذكياً جداً، ويحظى بدعم النائبة التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز و3 عضوات أخريات في الكونغرس، وجميعهم حمقى وحتى عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني العظيم، (تشاك شومر الباكي)، يتملقه. نعم، إنها لحظة كبيرة في تاريخ بلدنا».وكان ممداني قد فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات على منصب عمدة نيويورك (الثلاثاء)، فيما أقر منافسه حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بهزيمته قبل اكتمال فرز الأصوات.