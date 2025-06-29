أطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز البارحة مهرجان صيف 2025، الذي ينطلق بشعار «الباحة.. تراث وسياحة»، ويتضمن أكثر من 500 فعالية، مستهدفاً 2.5 مليون زائر.

وأكد الأمير حسام أهمية تفعيل اللجان الميدانية لمتابعة الفعاليات والمواقع السياحية من الحدائق والمتنزهات، ووضع خطة مرورية متكاملة تسهم في تفادي الازدحام، إلى جانب التشديد على الالتزام بتطبيق تعليمات الذوق العام في المواقع العامة، داعياً الجهات الأمنية والخدمية إلى مواصلة جهودها في احتواء الزوار والمصطافين، والتعامل الحسن معهم بما يعكس الصورة الإيجابية للمنطقة وأهلها، مباركاً ما تحقق من جهود، مؤكداً أن جميع الجهات تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم صيف استثنائي لأهالي الباحة وزوارها.

فيما استعرض أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لصيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أبرز ملامح الفعاليات التي تقام في مدينة الباحة ومحافظات قطاع السراة الخمس، ضمن مسارات ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية متكاملة تعكس هوية المنطقة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة الداخلية، مشيراً إلى تنوّعها وشمولها جميع الفئات العمرية والاهتمامات، ما يعزز من تكامل التجربة السياحية في المنطقة، موضحاً اكتمال البنية التحتية قبيل انطلاقة الموسم، من خلال صيانة وتأهيل الطرق، وتجهيز المتنزهات والمواقع السياحية، وتوفير مواقف السيارات، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتفعيل خدمة الإنترنت المجاني (Wi-Fi) في المتنزهات العامة، إلى جانب تعزيز خدمات النظافة والمراقبة والسلامة في جميع المواقع، مؤكداً أن المهرجان يشهد مشاركة مجتمعية واسعة، إذ تم تخصيص 431 منفذاً للأسر المنتجة، و25 حاضنة بيع، إضافة إلى إطلاق برنامج تطوعي بمشاركة أكثر من 6,500 متطوع ومتطوعة يدعمون فعاليات الموسم في مجالات التنظيم والإرشاد والخدمات.

ويعد مهرجان صيف الباحة 2025 نموذجاً وطنياً متكاملاً في التخطيط والتفاعل المجتمعي والتجربة السياحية، يعزز من حضور المنطقة بصفتها وجهة صيفية رئيسية على خارطة السياحة الداخلية في المملكة.