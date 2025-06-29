اتهم معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالقادر طحان، اليوم (الأحد)، جهات خارجية بالعمل على تغذية بعض فلول نظام الأسد، مؤكداً أن هؤلاء يحاولون بأفعالهم هذه إيقاع البلاد في دائرة الفوضى.

وقال طحان في منشور على حسابه في «الفيسبوك»: «تعمل جهات خارجية على تغذية بعض فلول (نظام الأسد)، وهم بأفعالهم هذه يحاولون إيقاع البلاد في دائرة الفوضى»، مضيفاً: «نعمل مع أهل الوعي من أبناء بلدنا على احتواء أي موقف بالعقل والحكمة، ونتجنب الفتنة ما استطعنا».

وكان محافظ دمشق، ماهر مروان، خلال زيارة أجراها إلى موقع التفجير «الإرهابي» الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، قد قال: «إن الفلول لهم أيادٍ تخريبية في المنطقة». مشدداً على أن هذه الجريمة لا تستهدف طائفة بعينها، بل تطول جميع السوريين من دون استثناء.

وأكد مروان أن الشعب السوري سيكون يداً واحدة ضد هذه الأعمال الإجرامية التي لم تستهدف اليوم مكوناً واحداً، بل جميع السوريين.

وتوعد محافظ دمشق بمحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي (تفجير كنيسة ما إلياس)، وقال: سنعمل على ترميم الكنيسة وإعادتها إلى ما كانت عليه، وسنقف إلى جانب الضحايا في مصابهم الأليم.