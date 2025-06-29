فيما أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد ضحايا المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي إلى 580 قتيلاً و4,216 مصاباً و39 مفقوداً، أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، بإخلاء مناطق في شمال قطاع غزة قبل تكثيف القتال ضد حركة حماس.وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشر على منصة «إكس»، سكان الأجزاء الشمالية من القطاع المدمر بالتوجه جنوباً نحو منطقة المواصي في خان يونس.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا إلى عقد صفقة لإنهاء حرب غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وسط جهود أمريكية متسارعة لإبرام اتفاق في غزة، تتركز على حل 3 قضايا عالقة حالت دون عقد اتفاق، وهي وقف النار أثناء المفاوضات، ودخول المساعدات للقطاع عبر منظمات دولية، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي دخلتها بعد استئناف الحرب على القطاع في مارس الماضي.وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» اليوم: «اعقدوا الصفقة في غزة، وأعيدوا المحتجزين».من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن قلقه إزاء الوضع الراهن في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بعد لقاء بين عبدالعاطي والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، أن الوزير أشار إلى خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية بالقطاع واستمرار عرقلة إسرائيل نفاذ المساعدات الإنسانية.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف إن الوزير شدد على ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وجدد التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وبحسب بيان الخارجية المصرية فإن عبدالعاطي حذّر من «خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية، وضرورة توقف الاعتداءات المتكررة السافرة من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين».