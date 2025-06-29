قتل أكثر من 50 شخصا في انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب بمنطقة «هويد»، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان. وذكرت مصادر محلية أن المنجم يقع في منطقة صحراوية نائية شمال «هيا» وجنوب «الكليس». وأضافت أنه رغم أن الموقع يقع جغرافياً في ولاية البحر الأحمر، إلا أنه يتبع إدارياً لمدينة عطبرة بولاية نهر النيل.وسبق أن شهدت نطقة «هويد» في شهر أبريل الماضي حادثة مماثلة، حين انهار بئر داخل المنجم، ما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر.وينتشر قطاع التعدين التقليدي للذهب في معظم أنحاء السودان، ويعمل فيه أكثر من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.