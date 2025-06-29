باغتت القوات الروسية أوكرانيا بأكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب يوم 24 فبراير من عام 2022. وأعلن مسؤول أوكراني أن روسيا شنت خلال الليلة الماضية أكبر هجوم جوي لها في إطار حملة قصف متصاعدة بددت الآمال في تحقيق تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم(الأحد)، بأن روسيا أطلقت ما مجموعه 537 سلاحا جويا على أوكرانيا، من بينها 477 طائرة مسيرة وطائرات أخرى خداعية، و60 صاروخا.وأوضحت أنه تم إسقاط 249 طائرة مسيرة، بينما تم فقدان 226 طائرة مسيرة أخرى، على الأرجح عبر وسائل الحرب الإلكترونية.من جهته، كشف رئيس قسم الاتصالات في القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، أن الهجوم الجوي الذي تم شنه خلال الليل يعد «أضخم هجوم جوي» تتعرض له البلاد، بالنظر إلى عدد الطائرات المسيرة وطرازات الصواريخ المختلفة المستخدمة، وفق ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».وذكر إهنات أن الهجوم استهدف مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك غرب البلاد، بعيدا عن خط الجبهة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لجولة جديدة من محادثات السلام المباشرة في إسطنبول. وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة إقليمية في مينسك عاصمة بيلاروسيا، إن مناقشة مذكرات تفاهم البلدين ستكون موضوع المفاوضات مع كييف، معرباً عن امتنانه للرئيس التركي رجب إردوغان لدوره في الوصول إلى تفاهمات بين الجانبين في إسطنبول تم تنفيذها.وعقد طرفا الصراع جولتين من المحادثات في إسطنبول، لكن من دون التوصل إلى نتائج تحقق وقف إطلاق نار دائم.