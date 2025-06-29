رغم أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، فإن جيش الاحتلال يخطط لشن عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في قطاع غزة، إذ يستعد لتحريك خمس فرق عسكرية كاملة، وتنفيذ أكبر عملية ترحيل السكان الفلسطينيين، بحسب ما نقله موقع «والا» الإسرائيلي.ومن المقرر أن يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، جلسة حاسمة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لمناقشة الخطوات القادمة في الحرب على القطاع المحاصر.وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن خيارين على الطاولة: إما التوصل إلى صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى، أو العودة إلى عملية برية واسعة النطاق. وكشفت مصادر عسكرية أن الجيش يدرس الآن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إخلاء السكان الفلسطينيين منذ بدء الحرب، كجزء من تهيئة الأرضية لتحرك عسكري جديد.ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أنه لا بد من العودة إلى التوغل البري الواسع، ما يتطلب تحريك أكبر عدد من السكان الفلسطينيين من أماكن تواجدهم الحالية، سواء في شمال القطاع أو وسطه أو جنوبه.وأفصحت المصادر بأن السيناريو المطروح يتضمن تحريك 5 فرق عسكرية كاملة، ما يستلزم إعلان حالة استدعاء جديدة للاحتياط لتعزيز القوة البشرية المطلوبة للعملية.وحسب مصادر في الجيش، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى «كسر القيادة السياسية والعسكرية لحماس»، بسبب تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحركة، إلا أنهم يحذرون من أن القتال في مناطق مكتظة ومليئة بالأنفاق سيؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.وتحدث موقع «والا» أن هناك جدلا حادا داخل هيئة الأركان، بين من يرون أن الإنجازات العسكرية كافية لإنهاء الحرب، وبين من يعتقدون أن لا مفر من تصعيد ميداني إضافي.وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنذارا لإخلاء مناطق في شمال غزة. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، إن هذا تحذير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر.في غضون ذلك، كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الفجوات مع حماس لا تزال كبيرة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. وذكر مسؤول مُطّلع على المفاوضات، ما زلنا عالقين في هذه المرحلة، وأضاف أن الخلاف مع حماس حول شروط إنهاء الحرب لا يزال قائما، ووصف الخلافات بأنها لا تزال كبيرة. وقال إنه في هذه المرحلة لم يتخذ قرار بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى مصر أو قطر بشأن صفقة الأسرى مع حماس، بحسب ما أورد موقع «أكسيوس».