للمرة الثالثة، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الأحد)، مقتل أحد طياريه واختفاء طائرته المقاتلة من طراز إف-16، خلال صد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة الليلة الماضية. وأفاد سلاح الجو عبر تطبيق تليغرام، بأن الطيار استخدم جميع أسلحته على متن الطائرة وأسقط 7 أهداف جوية، وفي أثناء إسقاط الهدف الأخير، لحقت أضرار بطائرته وبدأت في السقوط.

وتحدث الجيش الأوكراني اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير من العام 2022، إلى نحو مليون و18 ألفا و940 فردا، من بينهم 1220 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، بأن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 10976 دبابة، منها 6 دبابات أمس السبت، و22915 مركبة قتالية مدرعة، و29689 نظام مدفعية، و1425 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1189 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 420 طائرة حربية، و337 مروحية، و42624 طائرة مسيرة، و3394 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و53508 من المركبات وخزانات الوقود، و3921 من وحدات المعدات الخاصة.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتهاماته للغرب بأنه يسعى جاهداً لإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا باستخدام نظام كييف كأداة هجوم، لكنه لن ينجح.

وقال لافروف: نشهد مواجهة غير مسبوقة بين بلدنا والغرب، الذي قرر مجدداً خوض حرب ضدنا وإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، مستخدماً النظام في كييف كأداة هجوم. واعتبر أن الغرب لم ينجح الغرب قط في ذلك، ولن ينجح هذه المرة أيضا.. ربما بدأوا يدركون ذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف: نستغرب سماع ورؤية هذه التصريحات الصادرة عن العواصم الأوروبية.. أخيرا، خصوصا ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ميرتس اللذان كتبا مقالاً مشتركاً جاء فيه: «على أوروبا أن تتسلح، روسيا هي التهديد الرئيسي، فهي تشن حروباً إمبريالية، ففي عام 2008 غزت جورجيا، وفي عام 2014، شبه جزيرة القرم ودونباس، وفي عام 2022، أراضي أوكرانيا بأكملها، هدف بوتين هو تقويض الأمن الأوروبي».