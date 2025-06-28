أعلنت وزارة الدفاع الصومالية اليوم (السبت) قتل 37 من عناصر حركة الشباب بينهم قياديون في عملية تم التخطيط لها بإقليم جوبا السفلي، موضحة أن قوات النخبة بالجيش الصومالي نفذت العملية.

وقالت الوزارة في بيان إن العملية التي تمت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، جرت في قرية ماكوقها الواقعة بمنطقة جوبا السفلى، موضحة أن الجيش الصومالي «سيواصل هجومه واسع النطاق لتفكيك الشبكة الإرهابية».

وأشارت إلى أن «مثل هذه العمليات دليل واضح على التزام قواتنا المسلحة الثابت بالدفاع عن الوطن وحماية المدنيين وضمان الاستقرار الدائم»، مشددة على أن القتال مستمر «للقضاء على حركة الشباب على جميع الجبهات».

واستهدفت غارة جوية منزلاً في بلدة «آدم يبال» في إقليم شبيلي الوسطى كان يجتمع فيه عناصر من حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، وبحسب الحكومة الصومالية فإن الهجوم نفذه الجيش بالتعاون بين وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية والشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن المنزل المستهدف بالغارة الجوية يقع في حي «هولوداغ» في «آدم يبال»، مبينة أن العناصر المجتمعين في المنزل تكبدوا خسائر فادحة.

وزار قائد القوات البرية في الجيش الوطني الصومالي، الجنرال سهل عبدالله عمر، خطوط المواجهة في إقليم شبيلي الوسطى لتشجيع القوات في حربها ضد الإرهابيين التي يجري الجيش عملياته فيها بنجاح، مشيداً بالنجاجات التي يحققها الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية وتوجيههم ضربة قاصمة لمسلحي حركة الشباب خلال الأيام القليلة الماضية، وسيطرته على مناطق كانت خاضعة لها.