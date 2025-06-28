جرفت الفيضانات في شمال غرب باكستان 32 شخصاً نصفهم من الأطفال بعد أمطار غزيرة شهدتها المناطق الجبلية منذ الأربعاء، ووفقاً لمسؤولين في إدارة الطوارئ والكوارث في إقليم خيبر بختونخوا فإن فيضانات مفاجئة وانهيارات أسطح تسبّبت بمقتل 19 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال.

وقالت الإدارة إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح فيما ألحقت الفيضانات أضراراً بـ56 منزلاً، دُمرت ستة منها. وبحسب التقارير فإن 13 من القتلى في خيبر بختونخوا، وبينهم خمسة أطفال كانوا في وادي سوات، كما جرفت الفيضانات عائلات على ضفة نهر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي البنجاب، الإقليم الأكثر كثافة سكانية في البلاد والبالغ عدد سكانه نحو 130 مليون نسمة والواقع في الشرق على الحدود مع الهند، سجلت هيئة إدارة الكوارث مصرع 13 شخصاً منذ الأربعاء ومن بين الضحايا ثمانية أطفال، لقوا حتفهم جميعاً في انهيار أسقف أو جدران. في حين قضى البالغون بسبب فيضانات مفاجئة في أنهار البنجاب، بحسب السلطات المحلية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت الأسبوع الماضي من خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعاً حتى الثلاثاء على الأقل.