كشف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم (السبت) استعداد بلاده لنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقاً لموقع «المونيتور» الإخباري.وقال إيرواني: «نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران»، مشيراً إلى أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محلياً، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة، مستبعداً أية قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.وأكد مندوب إيران بالأمم المتحدة أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن استعداد بلاده من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، داعياً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تهدئة لهجته، وأن «حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام».من جهة أخرى، ذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية اليوم أن إيران أعادت فتح مجالها الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الجوية الدولية العابرة.وتتزايد أعباء التشغيل على شركات الطيران مع تزايد مناطق الصراع، إذ تثير الهجمات الجوية المخاوف بشأن إسقاط الطائرات التجارية عمداً أو بالخطأ.