كشف مصدر أمني عراقي اليوم (السبت)، صدور أمر قبض قضائي بحق الناشطة على مواقع التواصل «جيهان الفيلي» بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لـ «عكاظ» إن محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت، أمراً بالقبض على الناشطة الرقمية جيهان الفيلي، المعروفة بلقب «تاهو العز لله»، بتهمة نشر محتوى هابط عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، أن هذا القرار يأتي بعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، التي تابعت الأنشطة الرقمية للمتهمة.

واكتسبت جيهان الفيلي شهرة واسعة على منصات «تيك توك» و«إنستغرام»، بعد انتشار فيديو تظهر فيه إلى جانب سيارة فارهة من نوع «تاهو»، قائلة عبارتها الشهيرة: «تاهو العز لله»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على الإنترنت.

وردت الفيلي حينها على الانتقادات بشأن مصدر أموالها، مؤكدة أنها تنتمي إلى عائلة ميسورة، وأن السيارة تعود لعائلتها. وأشارت في مقابلات تلفزيونية سابقة إلى أنها أم لطفل، وأنها تعرضت للاحتيال المالي من قبل أحد الأشخاص، ما دفع والدتها إلى فرض قيود على الدعم المالي الذي تتلقاه.

وعلى الرغم من عدم تقديمها إعلانات أو محتوى تجارياً، أصبحت الفيلي واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في مشهد «البلوغرز» العراقيين.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية قد أطلقت منصة «بلّغ» لتلقي البلاغات حول المحتوى الهابط، وتلقت أكثر من 96 ألف بلاغ منذ إطلاقها.