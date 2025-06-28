وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات لأسر الفتيات «صبايا العنب» ضحايا حادث المنوفية، بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، على أن يكون هذا المبلغ بالإضافة إلى المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن، بشأن حادث طريق أشمون.

كما وجه السيسي بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة.

وكلف السيسي، بالعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

وفي وقت سابق وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهلال الأحمر المصري -الذي تشغل منصب الرئاسة الشرفية له- بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الفتيات «صبايا العنب» ضحايا حادث المنوفية المروع.

وقالت قرينة السيسي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة «فيسبوك»، «قلوبنا يعتصرها الألم على بناتي ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان».

وأضافت السيسي أنها «وجهت الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا، إيماناً بأن الدولة تقف دائماً سنداً لأبنائها في الشدائد، وأن التكافل والتضامن هما قوتنا في مواجهة المحن».

ووقع الحادث المأساوي صباح الجمعة، على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز منوف في محافظة المنوفية، حيث اصطدمت شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بميكروباص يقل 19 فتاة وسائقاً، كانوا في طريقهم إلى أعمالهم اليومية في مدينة السادات أو حقل لقطف العنب.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص، وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة، وبحسب التحقيقات الأولية، تسبب قيادة الشاحنة في الاتجاه المعاكس في مخالفة لقواعد المرور في التصادم المروع، مما حول الميكروباص إلى حطام.

وأثار الحادث موجة حزن واسعة في مصر، حيث وصفت قرية كفر السنابسة، مسقط رأس معظم الضحايا، بـ«قرية الأطفال» لكثرة الفتيات الشابات بين الضحايا، اللواتي كن يعملن مقابل أجر يومي زهيد لدعم أسرهن.