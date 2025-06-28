ضبطت الحملة الأمنية المشتركة في محافظة لحج اليوم (السبت) قارباً يحمل نصف طن من مادة الحشيش المخدر، في ساحل مديرية المضاربة ورأس العارة، القريبة من باب المندب، وبحسب مصادر عسكرية فإنه تم القبض على عناصر التهريب الذين كانوا على متن القارب.وأوضحت المصادر العسكرية أنه بعد عملية رصد ومتابعة، ضبطت الدوريات البحرية للحملة الأمنية المشتركة القارب على بُعد ١٥ ميلًا من ساحل رأس العارة، بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر التهريب على متن القارب، مبينة أنه تم إلقاء القبض على عناصر التهريب، الذين كانوا على متن القارب بعد الاشتباكات.وأشارت المصادر إلى أن القارب يحمل نصف طن من مادة الحشيش المخدرة تم تحريزها، وسيتم نقلها للجهات القانونية المختصة مع عناصر التهريب، الذين تم القبض عليهم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتواصل قوات الحملة الأمنية المشتركة مكافحتها لأعمال التهريب ومنع دخول الممنوعات من الشريط الساحلي القريب من باب المندب، التي تحظى بدعم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية اللواء، عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، الذي يشدد دوماً على بذل الجهود في مكافحة التهريب وتعزيز تأمين الشريط الساحلي.وكانت قوات العمالقة الجنوبية في باب المندب قد أحبطت منتصف الشهر الماضي عملية تهريب قطع أثرية، كانت في طريقها إلى القرن الأفريقي.وأعلنت قوات العمالقة الجنوبية القبض على المهربين وتحريز 24 قطعة أثرية، مؤكدة أن المهربين أخفوا الآثار بطريقة تمويه معقدة، داخل أحد الكراتين، الذي يقع بين عشرات الكراتين المماثلة، التي تحوي قطع غيار سيارات على متن سيارتهم، ولكن أفراد النقطة تمكنوا من اكتشافها وضبطها.