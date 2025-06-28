كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي عن مساعٍ عراقية لتوقيع عقود تسليحية مع 5 دول لتطوير منظومة الدفاع الجوي.وقال البنداوي لـ «عكاظ»: إن العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متطورة لحماية الأجواء والأراضي العراقية من أي اختراق خارجي وتجاوز على السيادة.وأضاف أن الحكومة العراقية بدأت بالتحرك مع خمس دول، من ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، لتوقيع عقود لاستيراد أسلحة متطورة لتسليح الجيش العراقي.ولفت البنداوي إلى أن العراق يستعد لتوقيع عقود مع دول متعددة لاستيراد منظومة الدفاع الجوي وأجهزة رادار متطورة، إضافة إلى أسلحة متطورة أخرى.يذكر أن الأجواء العراقية تعرضت خلال الحرب بين إيران وإسرائيل إلى خروقات عديدة على مدار 12 يوماً، إلا أن العراق أقدم في وقتها على نشر دفاعات جوية قرب حقل نفطي جنوبي البلاد لحماية منشآته.من جهة أخرى، كشف رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم إبلاغ العراق الإدارة الأمريكية، بأن بغداد تريد تطبيق السلام في المنطقة، وترفض أن تكون طرفاً في أي حرب أو صراع يشهده الشرق الأوسط.وقال الحكيم في بيان إن العراق أبلغ الإدارة الأمريكية مراراً وتكراراً بأنه بلد ذو سيادة ويسعى إلى تطبيق السلام في المنطقة، ولا يريد أن يكون طرفاً في أي حرب أو نزاع، ولا مصدر تهديد لأحد.وأكد أن العراق لا يريد أن تفرض عليه إملاءات من أحد أو جهة، تخالف إرادته الوطنية ومصالح شعبه ومصلحته.