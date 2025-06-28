شيعت إيران، اليوم (السبت)، 60 من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في حرب الـ12 يوماً ضد إسرائيل، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.ونقل التلفزيون مشاهد في طهران تظهر فيها حشود تحمل أعلام إيران وترفع صور القادة العسكريين الذين قتلوا في الحرب. وظهرت في المشاهد نعوش ملفوفة بالعلم الإيراني وعليها صور القادة القتلى باللباس العسكري.وشارك مستشار المرشد الإيراني علي شامخني، في مراسم التشييع في أول ظهور علني له منذ إصابته، إذ تضاربت الأنباء حول مدى إصابته في الضربات. وظهر متَكِئاً على عصا، جراء الإصابات الخطيرة التي تعرض لها في الهجوم الذي استهدف منزله قبل أيام. وشارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني في مراسم التشييع في طهران.وتجمع آلاف الإيرانيين في الشوارع حاملين الأعلام الإيرانية ولافتات كتب على بعضها «بوم بوم تل أبيب»، في إشارة إلى الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل رداً على ضرباتها.ويأتي التشييع الوطني في اليوم الرابع لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وفي الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمهاجمة إيران مجدداً إذا لم تعد لمسار المفاوضات.وبدأت مراسم التشييع صباحاً من ساحة انقلاب («الثورة» بالفارسية) وسط طهران، وصولاً إلى ساحة آزادي («الحرية») التي يتوسطها برج ضخم يعد من أبرز معالم العاصمة.