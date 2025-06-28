كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» تفاصيل جديدة عن حرب إسرائيل ضد إيران. وأفادت في تقرير نشرته، أمس (الجمعة)، أن إسرائيل خططت للعملية قبل نحو عقد من الزمن، ودربت طياريها على الطيران لمسافات طويلة تساوي المسافة بين تل أبيب وطهران.ووفق الصحيفة الأمريكية، نشر جهاز الموساد شبكة جواسيس داخل إيران، وأدخلوا مسيرات عبر عمليات الشحن وحقائب السفر، وعملوا على تحديد قائمة بكبار القادة الإيرانيين ومراقبتهم. وأفادت بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وضعت قائمة من 250 هدفاً تضم كل القادة والعلماء النوويين.وأفصح التقرير أنه قبل الهجوم، خدع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإيرانيين، من خلال التظاهر بوجود خلاف بينهما، إذ كتب ترمب تغريدة قال فيها أنه «ما زال الوقت يسمح بالوصول إلى اتفاق مع إيران».وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية خلال الحرب المسماة «الأسد الصاعد» ضد إيران واستمرت 12 يوماً.وأفاد في بيان ختامي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على «إكس»، بأن المنشآت النووية الثلاث الرئيسية في إيران لحقت بها أضرار جسيمة.وقال إنه دمر مراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقضى على 11 عالماً نووياً بارزاً مرتبطين ببرنامج طهران النووي.وأوضح جيش الاحتلال أنه دمر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية الإيرانية خلال العمليات، و 15 طائرة واستهدف ستة مطارات.