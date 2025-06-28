استشهد 17 فلسطينياً، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهد 6 آخرون في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف منازل وخياماً وسط وشمال القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في جباليا والأحياء الشرقية من مدينة غزة.